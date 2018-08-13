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«Голос. 60+»: названы наставники нового проекта Первого канала

Культура

Готовить певцов, родившихся после 1958 года, для большой сцены будут Пелагея, Леонид Агутин, Валерий Меладзе и инкогнито

«Голос. 60+»: названы наставники нового проекта Первого канала
NikolayFrolochkin
Микрофон

Москва, 13 августа 2018, 15:47 — REGNUM  Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрйи Аксюта во время подготовительной репетиции объявил имена наставников музыкального шоу «Голос. 60+». Ими стали Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе, имя четвёртого станет известно позже.

Леонид Агутин и Пелагея старожилы проекта, Валерий Меладзе пока отличился только в детском варианте конкурса. Будет ли «пожилой» проект так же популярен у зрителей, как и его собратья, станет ясно, когда появятся первые эфиры. По оценке организаторов, кастинги прошли крайне удачно.

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Культурная хроника
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