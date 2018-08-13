«Голос. 60+»: названы наставники нового проекта Первого канала

Москва, , 15:47 — REGNUM Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрйи Аксюта во время подготовительной репетиции объявил имена наставников музыкального шоу «Голос. 60+». Ими стали Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе, имя четвёртого станет известно позже.

Леонид Агутин и Пелагея старожилы проекта, Валерий Меладзе пока отличился только в детском варианте конкурса. Будет ли «пожилой» проект так же популярен у зрителей, как и его собратья, станет ясно, когда появятся первые эфиры. По оценке организаторов, кастинги прошли крайне удачно.