Газманов про Вайкуле и Крым: «Это было некрасиво»

Симферополь, , 15:21 — REGNUM Слова Лаймы Вайкуле по поводу Крыма выглядели некрасиво. Такое мнение 13 августа на пресс-конференции в Симферополе высказал народный артист России Олег Газманов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Обсуждать слова Лаймы не собираюсь. Я невъездной в Латвию, Литву и Украину, хотя я всегда собирал там полные залы. Я считаю, это политические игры. Что касается моих коллег-музыкантов, по крайней мере, это было некрасиво», — отметил музыкант.

По его словам, если на Лайму Вайкуле оказывают какое-то давление, она должна что-то предпринять.

«Она пытается делать фестиваль взамен «Новой волны». Бог ей судья, что ещё сказать», — подчеркнул Газманов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Лайма Вайкуле на пресс-конференции перед концертом в Одессе заявила, что не намерена выступать на территории Крыма.

«Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — сказала она.

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