«Времени осталось немного»: СМИ опубликовали последнее интервью Брусникина

Москва, , 15:16 — REGNUM Газета «Известия» опубликовала последнее интервью актера и режиссера, заслуженного артиста России Дмитрия Брусникина, ушедшего из жизни 9 августа.

Интервью состоялось в июле, его планировалось опубликовать к открытию нового театрального сезона, с которым художественный руководитель театра «Практика» связывал особые надежды. В частности, Брусникин рассказал, как устроен театр.

«Труппы в театре «Практика» нет, — рассказывал режиссер. — Мы предоставляем площадку, дальше всё будет зависеть от проектов. Если это творчески удачные спектакли, значит, они сохранятся».

На вопрос о том, что планируется сделать к 120-летию Московского художественного театра имени Чехова, Брусникин ответил, что время, которого осталось «совсем немного», покажет.

Напомним, Дмитрий Брусникин ушел из жизни в возрасте 60 лет 9 августа. По сведениям СМИ, актер в последние два месяца проходил курс лечения от сердечной недостаточности. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

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