85-летний Жан-Поль Бельмондо: «Я верю в будущее»

Париж, , 15:21 — REGNUM 85-летний французский актер Жан-Поль Бельмондо признался, что горит желанием продолжать сниматься в кино. Об этом рассказал в интервью изданию Corse, опубликованном 13 августа.

«Я хочу сниматься, страсть никогда не покидала меня. Но я также хочу, чтобы это были качественные вещи. Я верю в будущее», — сказал актер.

Бельмондо также уточнил, что в данный момент не участвует в съемках фильма «Camping» режиссера Фабьена Отеньянта, поскольку сценарий еще не доделан. Также он рассматривает другие предложения.

Жан-Поль Бельмондо (род. 1933) дебютировал в кино в конце 50-х. В 2016 году на Каннском кинофестивале он был удостоен премии «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф.