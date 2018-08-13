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85-летний Жан-Поль Бельмондо: «Я верю в будущее»

Культура

Француз намерен продолжать сниматься и рассматривает предложения от режиссеров

Париж, 13 августа 2018, 15:21 — REGNUM  85-летний французский актер Жан-Поль Бельмондо признался, что горит желанием продолжать сниматься в кино. Об этом рассказал в интервью изданию Corse, опубликованном 13 августа.

«Я хочу сниматься, страсть никогда не покидала меня. Но я также хочу, чтобы это были качественные вещи. Я верю в будущее», — сказал актер.

Бельмондо также уточнил, что в данный момент не участвует в съемках фильма «Camping» режиссера Фабьена Отеньянта, поскольку сценарий еще не доделан. Также он рассматривает другие предложения.

Жан-Поль Бельмондо (род. 1933) дебютировал в кино в конце 50-х. В 2016 году на Каннском кинофестивале он был удостоен премии «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф.

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