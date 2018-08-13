В Забайкалье пройдёт Фестиваль культуры семейских-старообрядцев

Чита, , 15:45 — REGNUM 18 и 19 августа в селе Красный Чикой Забайкальского края пройдёт V международный фестиваль культуры семейских-старообрядцев «Семейская круговая». Ожидается, что в нем примут участие более 600 артистов. Кроме хоровых коллективов из Забайкалья и Бурятии, на фестивале выступят ансамбли из Китая и Монголии. Председателем жюри станет доктор музыковедения, президент некоммерческой организации «Сибирские мосты» Томас Диккенсон из США.

Духовная культура семейских Забайкалья, а именно их песенное творчество, признана ЮНЕСКО частью мирового культурного наследия. Село Красный Чикой, где состоится фестиваль, было заселено старообрядцами во второй половине XVIII века. Поскольку прибывали и устраивались они на новом месте исключительно семьями, то и стали со временем называться семейскими.

В рамках фестиваля пройдут различные конкурсы, а также выставка-ярмарка изделий народного творчества.

За время проведения фестиваля, по оценке его организаторов, в нём приняли участие более 20 тысяч человек.