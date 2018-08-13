В июле продажи Mazda в России выросли на 20%

Москва, , 14:50 — REGNUM В июле 2018 года японский автопроизводитель Mazda продал в России 2 567 машин. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи компании увеличились на 20%. Об этом 13 августа сообщило агентство «Автостат».

Всего с января по июль 2018 года Mazda удалось реализовать в России 16 829 автомобилей (рост продаж — 28%). Аналитики отмечают, что на данный момент доля компании на российском рынке составляет 1,7% (в 2017 году она была равна 1,6%).

Читайте также: Skoda повысила цену универсала Octavia Combi на 24−28 тыс. рублей

Напомним, в июле 2018 года ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных в России японских автомобилей. Пятое место в нём досталось кроссоверу Mazda CX-5.

Читайте ранее в этом сюжете: Составлен рейтинг самых популярных в России японских автомобилей