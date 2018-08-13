Актёр Александр Михайлов получит награду на кинофестивале в Оренбурге

Оренбург, , 14:45 — REGNUM В Оренбурге на церемонии открытия XI Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард» 24 августа народному артисту России Александру Михайлову вручат приз «За вклад в киноискусство». Наградой станет статуэтка золотого сарматского льва, сообщила на встрече с журналистами 13 августа министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

25 августа в Оренбурге в драмтеатре им. М. Файзи пройдёт творческий вечер Михайлова. Знаменитый актёр, сыгравший роли в фильмах «Любовь и голуби», «Мужики», «Одиноким предоставляется общежитие», «Белый снег России» и других, выступит с концертной программой «Элегия души». На творческом вечере Александр Михайлов исполнит песни и романсы из программы «Очарованный странник», пообщается со зрителями о жизненном и творческом пути и ответит на вопросы зала.

Напомним, 24−30 августа в Оренбурге пройдёт Международный кинофестиваль, который по праву называют главным культурным событием года в регионе. В течение недели в областном центре покажут 59 фильмов в рамках конкурсных и внеконкурсных программ. В финале фестиваля победители получат награды. В 2018 году в номинации короткометражных фильмов «Шаг» предусмотрен эксклюзивный приз — статуэтка золотого сарматского льва расписана цветами в технике «холодная эмаль». Автором эксклюзива является известный художник с оренбургскими корнями Алекс Долль.

Особо значимой наградой фестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард» считается приз «За вклад в киноискусство». В 2017 году награду получили актёр, режиссёр, народный артист России, трижды лауреат Государственной премии РФ, художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Ермоловой Олег Меньшиков и народный артист России Александр Домогаров. В целом за годы кинофестиваля особый приз получили более 20 известных российских и зарубежных актёров, режиссёров, мультипликаторов и писателей.

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