В Москве простились с актером Дмитрием Брусникиным

Москва, , 14:41 — REGNUM В Московском художественном театре имени Чехова прошла церемония прощания с актером театра и кино, художественным руководителем театра «Практика», заслуженным артистом России Дмитрием Брусникиным.

Проститься с актером пришли сотни людей, которые проводили его в последний путь продолжительными аплодисментами. Отпевание состоится в храме Софии Премудростей Божией, похоронят актера на Троекуровском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Брусникин ушел из жизни в возрасте 60 лет 9 августа. По сведениям СМИ, актер в последние два месяца проходил курс лечения от сердечной недостаточности.

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