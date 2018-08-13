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Опубликован тизер фильма «Сборщик налогов» с татуированным Шайей Лабафом

Культура

Снимает картину режиссёр «Яркости» и «Отряда самоубийц»

Лос-Анджелес, США, 13 августа 2018, 14:29 — REGNUM  В сеть выложили новый тизер фильма «Сборщик налогов», в котором главную роль исполнит Шайа Лабаф. Фотографию опубликовал 12 августа портал Flickering Myth.

https://twitter.com/DavidAyerMovies/status/1028088971375464448

На ней актёр запечатлён в образе брутального курящего мужчины, тело которого покрывают многочисленные татуировки. Стоит отметить, что о сюжете картины на данный момент ничего не известно.

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Напомним, компанию Шайе Лабафу на съёмочной площадке составят шоумен Джордж Лопес, Лана Паррия (сериал «Однажды в сказке»), Эльпидия Каррильо («Хищник», «Семь жизней») и начинающий актёр Бобби Сото («Спецназ»).

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