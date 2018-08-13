Международный фестиваль в Оренбуржье: за неделю покажут 59 фильмов

Оренбург, , 14:12 — REGNUM В Оренбургской области во время международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» в 2018 году покажут 59 фильмов. Большая часть из них будет демонстрироваться в рамках конкурсных программ, сообщила на встрече с журналистами 13 августа министр культуры и внешних связей Оренбуржья Евгения Шевченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Традиционно пройдёт три конкурса. В рамках международного покажут 10 картин, в рамках конкурса российского кино «Сплетённые параллели» — 12 картин и во время конкурса короткометражек «Шаг» — 17 фильмов.

По словам министра, не стоит пугаться такому большому числу фильмов в ходе конкурса короткого метра. Протяжённость картин колеблется от 4 до 30 минут.

Вне конкурса будут показаны фильмы программы «Выбор FIPRESCI», программы короткого метра Австралии и ретроспективной программы к 100-летию ВГИК им. С.А.Герасимова «Когда мы были молодыми».

Глава министерства считает, что «Выбор FIPRESCI» заслуживает особого внимания, поскольку имеет серьёзный вес в мире кинематографии и в международной федерации кинопрессы. Мнения жюри и журналистов иногда расходятся, тем интереснее будет наблюдать за оценкой картин, указанных в афише фестиваля. Все фильмы имеют серьёзные награды на кинофорумах.

По поводу показа фильмов Австралии Евгения Шевченко отметила, что впервые на кинофестивале представят своеобразные географический киносрез. В афише собраны лучшие фильмы 2015−2018 годов.

Евгения Шевченко особо подчеркнула, что ежедневно в парке «Салют, Победа!» будет осуществляться повторный показ фильмов фестиваля под открытым небом.

«Культура Оренбуржья сегодня располагается в таком временном промежутке, когда активно готовятся к открытию очередного концертного, театрального сезона. И вот уже третий год подряд началом этого театрального и концертного сезона становится международный кинофестиваль. В одиннадцатый раз будем встречать гостей практически со всего мира», — сказала глава минкультуры региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XI Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» пройдёт в Оренбуржье с 24 по 30 августа. С 2015 года время проведения кинофестиваля изменилось. Мероприятие перенесли с холодной осени на конец лета. Кинофестиваль считается главным культурным событием года в регионе. За годы существования фестиваля Оренбуржье посетили кинематографисты более, чем 50 стран, показано более 1 тыс. фильмов, из которых свыше 100 — это премьерные показы.

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