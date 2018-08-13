Крис Пайн и Крис Хемсфорт могут покинуть проект фильма «Стартрек 4»

Лос-Анджелес, США, , 13:58 — REGNUM Крис Пайн и Крис Хемсфорт могут не появиться в четвертой части фильма «Звёздный путь», их участие в проекте под вопросом. Об этом 12 августа сообщил портал Empire.

Актёры вели переговоры по поводу участия в проекте, однако компания Paramount решила уменьшить его бюджет, поскольку предыдущие фильмы франшизы имели средний успех (фильм «Стартрек: Бесконечность» собрал в мире всего $343 млн). Согласно сообщениям инсайдеров, из-за этого оба актёра решили покинуть проект.

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Напомним, четвёртую часть «Стартрек» будет снимать британский режиссёр С. Дж. Кларксон. Интерес представляет следующий момент — по сюжету Джеймс Т. Кирк (Крис Пайн) должен был встретиться со своим отцом (Крис Хемсфорт).

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