Universal выпустила новый тизер «Человека на Луне» с Райаном Гослингом

Москва, , 13:18 — REGNUM Кинокомпания Universal Pictures выложила в сеть новый тизер предстоящего фильма «Человек на луне». На опубликованной фотографии Райан Гослинг запечатлён в образе Нила Армстронга. Снимок был опубликован 12 августа на портале Movies Room.

Над созданием картины работал режиссёр Дэмьен Шазелл, в фильме кроме Райана Гослинга снялись такие актёры как Кайл Чендлер («Манчестер у моря»), Ши Уигхэм («Подпольная имприя»), Клэр Фой (сериал «Корона») и Джон Бернтал («Ходячие мертвецы», «Каратель»).

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Напомним, в основу фильма «Человек на луне» легла книга «Первый человек: Жизнь Нила О. Армстронга», которую написал профессор истории Джеймс Р. Хансен. Она была впервые опубликована в 2005 году. Премьера фильма Дэмьена Шазелла пройдёт в России 22 ноября 2018 года.

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