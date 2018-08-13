Международный фестиваль фейерверков «Ростех» пройдёт в Москве

Москва, , 13:31 — REGNUM 18 и 19 августа в Братеевском каскадном парке в Москве пройдет один крупнейших пиротехнических смотров в мире — Международный фестиваль фейерверков «Ростех». В 2018 году в огненном форуме принимают участие команды из Австрии, Андорры, Болгарии, Италии, Великобритании, Словакии, США и Греции.

Зрители могут увидеть красочное и яркое шоу, а жюри оценит каждое выступление по достоинству и выявит победителя. Вечером на сцену поднимутся и любимцы публики — группы «Танцы минус», «Чиж и Со», «Звери». Но приезжать можно с утра — организаторы приготовили программу на весь день: будут различные спортивные и творческие соревнования, а также боссаболл (волейбол на батуте), зип-лайн (полет на тросе), зорбинг (прозрачный шар на воде), гонка дронов, воздушные змеи и другие аттракционы.

Арт-директор праздника известный дизайнер и художник Андрей Бартенев представит свои оригинальные арт-объекты.