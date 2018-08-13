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В Китае начинается XXIV Всемирный философский конгресс

Культура

Пекин принимает философов из 121 страны

Пекин, 13 августа 2018, 12:48 — REGNUM  13 августа в столице Китая Пекине открывается XXIV Всемирный философский конгресс, сообщает агентство Prensa Latina.

В рамках конгресса философы и ученые из 121 страны обсудят последний достижения в области философии. Тема конгресса звучит как «Учиться быть человеком». В повестку включены 5 пленарных заседаний, 10 симпозиумов и 99 секций.

Впервые это важнейшее философское мероприятие проходит на территории Китая. Президент Международной федерации философии Дермот Моран отметил, что после этого события в мире должен вновь пробудиться интерес к китайской философии.

Всемирный философский конгресс ведет свою историю с 1900 года. Первый конгресс состоялся в Париже. Нынешнее мероприятие продлится до 20 августа.

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Культурная хроника
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