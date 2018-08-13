Фестиваль уличного кино: в Перми покажут лучшие короткометражные фильмы

Пермь, , 12:06 — REGNUM В Перми 25 августа на эспланаде пройдет Фестиваль уличного кино. Демонстрация лучших короткометражек будет вестись под открытым небом. В рамках фестиваля покажут девять картин, снятых молодыми российскими режиссерам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Победитель фестиваля будет выбран по итогам голосования. В нём примут участие зрители. После показа короткометражной ленты они проголосуют за понравившиеся картины светом фонариков и телефонов. Специалисты будут замерять уровень света на каждой площадке и к сентябрю определят победителя.

Добавим, что проект фестиваля реализуется уже четыре года в разных странах. В попечительский совет фестиваля входят известные продюсеры и кинорежиссеры. Министерство культуры России назвало проект одним из самых успешных некоммерческих проектов страны. Пермьк проету присоединится впервые. В Лето Парке установят большой экран, зрительскими местами станут пуфы.

Продолжительность фильма не превысит 18 минут. Актёры и режиссёры говорят о том, что мнение о лёгкости работы над короткометражкой иллюзорно. Нужен талант, чтобы в короткий метр вписать большую историю и вызвать за считанные минуты бурю эмоций зрителей.