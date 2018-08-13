Крис Хемсворт чуть было не раскрыл секреты четвёртой части «Мстителей»

Лос-Анджелес, США, , 11:40 — REGNUM Крис Хемсворт не смог посетить церемонию награждения Teen Choice Awards, однако актёр отправил видеообращение, в котором подразнил фанатов киновселенной Marvel. Ролик был опубликован 13 августа на странице компании Fox в Twitter.

https://twitter.com/FOXTV/status/1028826590275235840

Видеообращение Хемсворта было адресовано Чойси (Choicey — талисман конкурса) и всеи присутсвующим. В нём актёр несколько раз якобы попытался раскрыть секреты четвертой части «Мстителей», касающиеся нового оружия Тора и названия будущего фильма. Однако фанаты могут спать спокойно — всё было представлено так, что Хемсворту будто бы не удалось это сделать из-за проблем со связью.

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Напомним, 11 августа 2018 года Крис Хемсворт отпраздновал свой 35-й день рождения. Ранее ИА REGNUM сообщило, что с этим праздником его весьма оригинально поздравил Дуэйн Джонсон. С публичным поздравлением также выступил другой его коллега — Джош Бролин.

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