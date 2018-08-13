Идрис Эльба решил поиздеваться над фанатами «бондианы»

Лондон, , 11:13 — REGNUM Британский актёр Идрис Эльба решил подразнить поклонников, в очередной раз подняв тему своего возможного участия в фильмах «бондианы». Он разместил соответствующую публикацию 12 августа на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/idriselba/status/1028552314183999488

«Меня зовут Эльба. Идрис Эльба», — такой надписью актёр сопроводил странную фотографию, на которой запечатлена часть его лица.

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Напомним, в сентябре 2017 года ИА REGNUM сообщило о том, что Идрис Эльба попросил журналистов никогда больше не спрашивать его о возможном появлении в фильмах про Джеймса Бонда. Актёр отметил, что он, возможно, самый известный Агент 007 в мире, несмотря на то, что он никогда не играл эту роль.

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