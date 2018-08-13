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Теледрама «Ривердэйл» стала лидером конкурса Teen Choice Awards

Культура

Свой выбор подростки также остановили на фильмах Disney, Marvel и Pixar

Лос-Анджелес, США, 13 августа 2018, 10:43 — REGNUM  Список победителей конкурса Teen Choice Awards в 2018 году возглавили такие проекты как «Ривердэйл», «Война бесконечности» и «Чёрная Пантера». Церемония награждения прошла 12 августа в комплексе The Forum (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США).

Стоит отметить, что самое большое количество наград собрал драматический сериал «Ривердэйл», он победил в 12 номинациях конкурса. В категории фильмов лидируют проекты Disney, Marvel и Pixar. Лучшим экшн-фильмом подростки посчитали «Мстители: Война бесконечности». Звания лучшего актёра и лучшей актрисы достались Роберту Дауни-младшему и Скарлетт Йоханссон.

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Напомним, в августе 2017 года ИА REGNUM сообщало, что сериал «Ривердэйл» стал лидером по числу наград Teen Choice Awards. Этот конкурс ежегодно устраивает компания Fox.

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