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Джигарханян: «Ради этого мы и сделали революцию в Армении»

Культура

В театре Армена Джигарханяна открылся 23-й театральный сезон

Москва, 13 августа 2018, 10:40 — REGNUM  В театре под руководством Армена Джигарханяна открылся 23-й театральный сезон. После спектакля «Пигмалион» труппа и работники театра поздравили руководителя с этим событием. «Молодцы — других слов нет. И далее так же», — сказал им Армен Джигарханян. Собравшиеся признались, что очень рады, что сегодня «мы все вместе». «Обязательно, ради этого мы всё и сделали, эту революцию в Армении», — сказал Джигарханян.

Видеоролик с признанием Джигарханяна опубликовал на своей странице в Facebook один из актеров. Мнения пользователей сети разделились. Одни утверждают, что Джигарханяна сказал «революцию в Армении», другие слышат в его нечеткой речи слово «в Америке».

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Культурная хроника
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