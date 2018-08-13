«Русская музыка должна звучать» — Дмитрий Волосников о концерте в Ростове

Ростов, Ярославская область, , 10:23 — REGNUM 11 августа в Ярославской области в рамках фестиваля «Ростовское действо» состоялся концерт «История государства Российского в музыке и колоколах». Русские классические оперы в исполнении оркестра и солистов театра «Новая опера» сочетались с колокольными звонами звонниц Успенского собора и Ростовского кремля. Корреспондент ИА REGNUM задал несколько вопросов дирижеру театра «Новая опера» Дмитрию Волосникову.

: Какие эмоции от концерта?

Вы знаете, нам благодарные зрители под напором чувств перебили провод, из-за этого задержали концерт. Пришлось одну треть микрофонов отключить. Но так как мы играем в любых условиях качественно и хорошо, поэтому никто ничего не заметил.

: В нескольких фрагментах симфоническая музыка звучала вместе с колоколами. Как удалось достичь такой гармонии? Ведь колокол «Сысой» весит 32 тонны, контролировать даже его ритм очень тяжело.

Это все не просто так. В июне начались репетиции, в августе отдельно репетировали звонари, они приезжали в Москву, сегодня днем был прогон.

: Почему на этот раз темой концерта стала «История государства Российского»?

Поем о себе, о России.

: Не слишком ли мрачной получилась история? «Князь Игорь», «Борис Годунов»…

А что у нас хорошего было? Мы все время продираемся через какие-то напасти.

: Как отбираете репертуар для концертов «Ростовского действа»?

В прошлом году был «Адиемус», в этом году русская музыка. Все-таки русская музыка ближе. Она должна звучать везде, на каждом шагу. Иначе мы потеряем свою идентичность. В прошлом году играли в светской части (Ростовском кремле), в этом — в духовной (на Соборной площади), связанной с Россией, с отечеством. Вчера играли в Херсонесе барочную оперу, сегодня — здесь. Место не так важно, важно качественно играть.

: И всё же место влияет?

Влияет. Здесь место намоленное. Это чувствуется. Видите, даже ветер прекратился. Сегодня днем тут летали ноты, все шуршало, а сейчас штиль. Если бы не перебили шнуры, было бы вообще комфортно. Никто не заметил, а нам пришлось поволноваться.

: Чувствуете реакцию зрителей?

Да, да. Здесь публика нарастает с годами, я вижу, целыми семьями приходят, одни и те же люди, приводят знакомых, друзей.

: Продолжите сотрудничество с фестивалем «Ростовское действо»?

Даже не обсуждаем. В следующем году будет много необычного, интересного, но что именно — пока секрет.

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