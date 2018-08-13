Слишком известная лесбиянка: Руби Роуз подверглась критике фанатов Бэтгёрл

Лос-Анджелес, США, , 08:59 — REGNUM Актриса Руби Роуз, которая будет играть главную роль в новом сериале про Бэтгёрл, решила удалить свой аккаунт в соцсети Twitter из-за критики фанатов, имеющих отношение к ЛГБТ-сообществу. Об этом 12 августа сообщил портал The Hollywood Reporter.

По мнению некоторых поклонников этого персонажа вселенной DC, создатели шоу должны были выбрать менее известную актрису с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Фанаты считают, что, таким образом, они сделали слишком очевидный выбор. Другие уверены в том, что Роуз не похожа на персонажа из комиксов и не сможет сыграть Бэтгёрл в новом сериале должным образом.

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Напомним, такой персонаж как Бэтгёрл (Кейт Кейн) вернулась во вселенную DC в 2006 году. Создатели нового комикса сделали Кейт открытой лесбиянкой. Стоит отметить, что часть поклонников выступила против такого решения.

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