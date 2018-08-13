В Рязани начал работу Международный форум древних городов

Рязань, , 10:47 — REGNUM В Рязани 13 августа начал свою работу Первый Международный форум древних городов. Он собрал представителей более 40 больших и малых населенных пунктов мира, которые были основаны более 500 лет назад.

Россию представляют на форуме Тверь, Владимир, Москва, Ярославль, Тула, Кострома, Калуга, Курск, Брянск, Великий Новгород, Калининград, Керчь, Вологда, Дербент, Казань, Нижний Новгород, Псков и Смоленск. Также приехали делегации из старинных мест Италии, Германии, Франции, Испании, Болгарии, Белоруссии, Абхазии, Турции, Греции, Индии, Китая, Вьетнама и Японии. В течение недели главы администраций, градостроители, историки, архитекторы, реставраторы будут делиться опытом превращения древних городов в туристические центры, рассказывать о проблемах сохранения культурного и исторического наследия, представлять планы современного развития исторических поселений.

Кроме обширной деловой программы, в которой примут участие 500 специалистов, предусмотрена и насыщенная культурная часть форума. Гости смогут познакомиться с коллекциями народных костюмов, попробовать блюда национальных кухонь, увидеть театральные и музыкальные постановки.