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«Кушать подано!»: прокат США возглавил фильм о нападении гигантской акулы

Культура

Главную роль в картине исполнинл Джейсон Стейтем

«Кушать подано!»: прокат США возглавил фильм о нападении гигантской акулы
Цитата из к/ф «Мег: Монстр глубины». реж Джон Тёртлтауб. 201. Китай, США
Опасность

Лос-Анджелес, США, 13 августа 2018, 08:13 — REGNUM  По итогам прошедших выходных первое место в рейтинге кинопроката США занял фильм ужасов режиссёра Джона Тёртелтауба «Мег: Монстр глубины», картина смогла собрать в кинотеатрах страны $44,5 млн. Об этом 12 августа сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Главную роль в картине исполнил Джейсон Стейтем. Слоганом фильма стала фраза: «Кушать подано!», его сюжет картины рассказывает о том, как глубоководная исследовательская станция была атакована мегалодоном — акулой, принадлежащей к вымершему виду.

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Напомним, в фильме Тёртелтауба также снялись такие актёры как Бинбин Ли («Трансформеры: Эпоха истребления»), Масаёри Ока («Герои»), Роберт Тейлор («Матрица»), Клифф Кёртис («Бойтесь ходячих мертвецов») и Руби Роуз («Оранжевый — хит сезона»).

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