Прощание с режиссёром Дмитрием Брусникиным пройдёт в МХТ им. Чехова

Москва, , 07:49 — REGNUM В Московском художественном театре им. Чехова 13 августа состоится прощание с актёром театра и кино, заслуженным артистом России, художественным руководителем театра «Практика» Дмитрием Брусникиным. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Отмечается, что гражданская панихида начнётся в понедельник, 13 августа, в 11 часов утра по адресу Камергерский переулок, 3.

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«Затем пройдёт отпевание в Храме Софии Премудрости Божией (Софийская набережная, 32). Похороны состоятся на Троекуровском кладбище», — уточнили в театре.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в возрасте 60 лет ушёл из жизни известный актёр, режиссер, сценарист и театральный педагог Дмитрий Владимирович Брусникин. По сведениям СМИ, известный режиссёр в последние два месяца проходил курс лечения от сердечной недостаточности.

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