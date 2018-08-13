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Прощание с режиссёром Дмитрием Брусникиным пройдёт в МХТ им. Чехова

Культура

Панихида начнётся в понедельник, 13 августа, в 11 часов утра по адресу Камергерский переулок, 3

Москва, 13 августа 2018, 07:49 — REGNUM  В Московском художественном театре им. Чехова 13 августа состоится прощание с актёром театра и кино, заслуженным артистом России, художественным руководителем театра «Практика» Дмитрием Брусникиным. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Отмечается, что гражданская панихида начнётся в понедельник, 13 августа, в 11 часов утра по адресу Камергерский переулок, 3.

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«Затем пройдёт отпевание в Храме Софии Премудрости Божией (Софийская набережная, 32). Похороны состоятся на Троекуровском кладбище», — уточнили в театре.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в возрасте 60 лет ушёл из жизни известный актёр, режиссер, сценарист и театральный педагог Дмитрий Владимирович Брусникин. По сведениям СМИ, известный режиссёр в последние два месяца проходил курс лечения от сердечной недостаточности.

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