В Одессе открыли памятную доску советскому актеру Штепселю

Одесса, Украина, , 07:29 — REGNUM Памятную доску советскому актеру Ефиму Березину, известному под псевдонимом Штепсель, установили 12 августа в Одессе, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, доску повесили на доме, где актер родился и жил до 17 лет. Памятную доску установили по инициатива Всемирного клуба одесситов, на открытии присутствовали сын и дочь советского актера.

Напомним, Ефим Березин — один из двух актеров популярного советского комического дуэта «Тарапунька и Штепсель». Роль Тарапуньки играл Юрий Тимошенко. Дуэт играл на сцене в течение 40 лет, до смерти Тимошенко в 1986 году.

Юрий Березин умер в 2004 году в Израиле, где проживает его дочь.