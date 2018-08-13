Скончавшийся в Новосибирске актёр Анатолий Узденский направлялся в отпуск

Новосибирск, , 07:11 — REGNUM В Новосибирске 12 августа скончался народный артист России, актёр московского театра «Современник» Анатолий Узденский. По предварительным информации, причиной смерти стало заболевание сердечно-сосудистой системы, сообщает сайт ndn.info.

По сообщению пресс-службы театра, известный актёр поехал в родной ему Новосибирск, поскольку в «Современнике» начался отпуск.

«Судьба распорядилась так, что именно там перестало биться его сердце», — уточнили в пресс-службе театра.

Артист был известен зрителяс своими ролями в спектаклях «Три товарища», «Виндзорские насмешницы», «Шарманка», «Джентльмен», «Подлинная история М. Готье». Также он получил популярность благодаря ролям, сыгранным в сериалах «Улицы разбитый фонарей», «Каменская» и других.

Напомним, тремя днями ранее, 9 августа, в Москве в возрасте 74 лет ушла из жизни народная артистка России, актриса театра «Современник» Тамара Дегтярева.

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