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Смешной и странный: советским Винни-Пухом восхитились в США

Культура

Три серии мультфильма о медвежонке вышли в СССР в 1969-1972 годах

Вашингтон, 13 августа 2018, 06:23 — REGNUM  Медвежонок из советского мультфильма «Приключения Винни-Пуха» выглядит забавнее, чем американский Винни, и достоин того, чтобы стать культовым персонажем. Такое мнение выразила обозреватель американского издания The Daily Beast Наталья Винкельман.

Она отметила, что созданный на студии «Союзмультфильм» персонаж «более простой, странный и смешной», тогда как в американской версии плюшевый мишка больше похож на взрослого медведя. Советский Пух всё время шутит и хитрит, он постоянно попадает в комичные ситуации.

Кроме того, герой будто общается со зрителем, когда случается что-то странное. Он поворачивается к нему и смотрит огромными невинными глазами, тогда как американский Пух лишь восклицает: «Вот незадача!».

Автора статьи также восхитило музыкальное сопровождение фильма и песенки Винни-Пуха, в которых за простенькими словами можно увидеть глубокий смысл.

На студии «Союзмультфильм» в 1969—1972 годах вышли три серии мультфильма о Винни-Пухе. Медвежонка и Пятачка озвучили Евгений Леонов и Ия Саввина.

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