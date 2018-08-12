«Анатомия кубизма»: выставка в Пушкинском музее в Москве

Москва, , 20:49 — REGNUM 30 августа в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва) откроется выставка-инсталляция «Анатомия кубизма». Этот проект музея посвящен истории рождения одного самых интересных направлений в живописи ХХ века — кубизму.

Откроет выставку картина Поля Сезанна «Купание» из собрания ГМИИ. По мнению экспертов, она является предтечей к зарождению целого ряда революционных художественных течений ХХ века. Французский живописец, отмечается в релизе музея, работал над картиной почти 20 лет и сделал более 40 вариантов шедевра.

Но центром выставки будет, как отмечают специалисты, тетрадь с эскизами Пабло Пикассо к «Авиньонским девицам» (1907). Эта картина по праву считается эталоном поиска в живописи начала ХХ века. Всего в работе над ней художником было сделано более 800 эскизов и набросков. В Москве впервые будут показаны 60 рисунков из знаменитой тетради, хранящейся в собрании Дома-музея Пикассо в Малаге.

Великий живописец считал, что «искусство не имеет ни прошлого, ни будущего <…> Искусство греков, египтян и великих художников других времен — это не искусство прошлого; в наши дни оно может быть более жизненно, чем когда-либо».

Именно это утверждение Пикассо позволило кураторам выставки подойти к ее комплектованию достаточно широко: так кроме рисунков мастера в экспозиции будут представлены шедевры Древнего Египта, античная керамика, декоративно-прикладное искусство эпохи эллинизма — все из фондов ГМИИ им. А.С. Пушкина. Прекрасным дополнением станут и африканские статуэтки и гуаши Пикассо из коллекции Сергея Щукина. Все вместе эти произведения искусства, по мысли экспозиционеров, позволят проследить удивительный путь создания мирового шедевра Пабло Пикассо.