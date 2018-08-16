Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Екатерина Рякина

Дмитрий Тёткин, , 08:30 — REGNUM

Передача XCIII, очень музыкальная, обстоятельная, местами для кого-то, возможно, медитативно-скучноватая (но из песни слова не выкинешь).

В студии очаровательная Екатерина Рякина с музыкантами. Гостья горячо любит Битлз вместе с Брюсовым и Бальмонтом, Блоком, Бубликами и Белками (судя по фото). А также блюз… Который, собственно говоря, играет и поёт. Так что перед вами прекрасный экскурс в историю блюза с живым примером его сочинения.

p.s. Внимание. Местами ведущий говорит на ломанном, а гостья на хорошем английском.

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