Кровавый карнавал, или Шпаргалка для экспериментов власти

Дмитрий Тёткин, , 10:32 — REGNUM

Перед нами очередной «плохой» конвейерный американский фильм, который можно посмотреть с интересом. Прежде всего, размышляя о «величии замысла» (или допуская его) и реальности его воплощения. Это часть «франшизы», что не оставляет много надежд на «авторство» и «глубину» мировоззрения режиссёра. С другой стороны перед нами «антиутопия» почти, то есть очевидно, что будут и попытки «философствования». Помимо капель крови и перерезанных глоток. О них и поговорим…

Что за вселенная создана в фильме? Некоторый условный мир деградировавшей Америки, где есть циничная и плохая власть (а бывает ли она другой? Кроме шуток. Бывает, вероятно, но не в этом случае), а есть прекрасные парни небелые, которые живут в гетто. Так получилось исторически. Курят траву, матерятся, любят телочек, но в целом живут «по понятиям». С душой. Правильные пацаны. История с криминалом и его представлениями о «законе и порядке» в фильме тоже интересна, если примеривать её на нашу почву и наших «хранителей общаков». Если учитывать, что похороны воров в законе у нас транслируют по центральным каналам с грустной фоновой музыкой.

И вот власть в фильме проводит эксперимент. По сюжету он мотивируется тем, что, мол, перенаселение и надо избавляться от избытка людей. В некоторых случаях с этим можно справиться «пенсионной реформой» (или любыми другими «реформами»), но в фильме предложен более радикальный вариант. Карнавал варварства и отсутствия «закона». На одну ночь. Людям даруется свобода от «власти». Тут сразу есть два допущения, что человек, или хотя бы часть людей — изначальна порочна и животна, и что власть якобы помогает обществу быть лучше… Анархисты бы стали спорить. Да и поставим вопрос ребром: «от бога ли всякая власть?». Тут мнения тоже делились. И в начале Великой Отечественной войны тоже…

Итак, жители отдельно взятого острова под прицелами камер, дронов (стреляющих) и оружия друг друга (куда же без бит) вольны делать что угодно… Нет больше закона, морали, бога… По крайней мере, снаружи. Есть звездное небо над головою. А вот моральный закон внутри? Германия с её «высокой культурой» в прошлом веке показала, что это никакая не панацея от расчеловечивания. А на пряжках с «ними был Бог».

Чтобы как-то мотивировать героев на это, поскольку эксперимент добровольный, сценарист предлагает им платить деньги. А поскольку люди живут в нищете гетто, то они вроде как соглашаются. Мечтая просто переждать. Но не делать ничего плохого. И вот на ночь «кровавого карнавала» жители вынуждены как-то принимать решения, как им защищать близких, как быть с заповедями «око за око», «не убей», «не укради», «не прелюбодействуй» и так далее… Несмотря на пару частностей, люди в основном танцуют аморально, но тогда плохая власть подсылает провокаторов-убийц. Очередной сюжет, который в упрощенной форме имеет отношения к реальности во времена гражданских переворотов и бархатных революций. Стоит заметить, что в «реальности», пусть в мягкой форме, многие подобные эксперименты проводились, не только в секретных тюрьмах ЦРУ и нацистских лабораториях, но и во вполне успешных академических институциях… Пусть в лубочной форме, но фильм позволяет задуматься о природе власти, политтехнологи, манипуляции, личности, пропаганде… Конечно, скорее от противного.

Сразу заметим, что в фильме есть слабые попытки отсылок и к религиозной проблематике, причём как в варианте ККК (бравых околпаченных ребят с верой в белое движение), так и в варианте пастырей. Спасающихся в церкви, как обычно, никто не спасает особо. Как и в жизни часто. В случаях войн. Вообще подобных «экспериментов» сколько угодно. От «блокады», «гетто», «концлагеря», «тюрьмы» до «цунами» и «урагана», где люди могут потерять «человеческий облик». А могут и «не потерять». Про это много написано. Морализировать про это, сидя на уютной кухне, не слишком порядочно.

Забавно, что иногда даже в карнавале Бахтина умудряются увидеть первый этап разложения «порядка» общества. И, может быть, обосновано… Есть ли в этом фильме хоть что-то относительно оригинального? Вряд ли. Это набор актёрских штампов и хорошо известных ходов. Персонажи никак даже не меняются особо, что является требованием даже для самого простого кино американского. Разве что «трус» готов в итоге на защиту «сестры и семьи». А «маньяк» в критический момент встаёт на «сторону» добра. Внезапно и по не очень ясной причине в нём просыпается совесть. Надо же. Кстати, о маньяках. Угадайте, будет ли у него какой-то шрам, который должен подчеркнуть его душевное уродство?

Отдельные решения интересны. Например, то, что участникам предлагается носить линзы-камеры, которые превращают их внешне в «животных». С почти ромбовидными зрачками. Вообще мотив борьбы с животным — довольно ярок. И, вообще-то говоря, более чем глубок. Тут вам и «скотный двор», и многое другое… Дьявол тоже в христианской мифологии близок копытами и рогами к похотливому и вонючему козлу. Животные, впрочем, никогда не бывают столь бессмысленно жестоки, как иногда люди. Жестокость в животном мире хотя бы ограничена борьбой за выживания себя и «стаи». Никто не убивает и не ворует ради яхты даже среди самых последних крыс.

Интересен ход с появления дымовой завесы и нарушенного освещения в конце фильма, где пару минут мы тупо смотрим на мигающий экран. Вообще мир фильма забавен. Здесь «чёрные рэперы» с добрым сердцем, которые убивают только плохих, ездят с рэпом и открытыми окнами на чёрных джипах, словно бы представляя альтернативный «кортеж президента». Стоит добавить, что для американского темнокожего зрителя «расизм» до сих пор более чем актуальная тема. Хотя во времена политкорректности это может принимать странные формы. Есть в фильме и «бой-баба». И бабушка-негритянка божий одуванчик. Воплощения хулиганства, матерщины и доброго сердца. Есть здесь и странные отсылки к «нацистам» (костюмы, минированные игрушки). Фигурируют даже «русские наёмники». А почему бы и нет…

Самая идея «чистки», конечно же, более чем объёмна. И зачистка от «преступников», и «зачистка» в смысле чистилища, где рождается «новый спаситель»… Разумеется, в финале будет и поцелуй выживших. И прочая, прочая… Как ни странно, я бы посмел рекомендовать этот фильм к просмотру тем, кому интересно увидеть, как в массовой культуре происходит попытка осмысления «политических экспериментов» разного рода. Само кино произвело на меня в некотором роде интересное впечатление. Уж во всяком случае для критического обзора эпохи образца «постмодернизма». Я смотрел его в «ворованной» версии с тенями на экране от зрителей, рекламой он-лайн казино, короче говоря, тоже стал соучастник, пусть с маленьким преступлением. А хотелось бы быть простым тёмнокожим парнем, со стволом, который чётко знает про добро и зло. В фильме главного положительного героя тоже зовут Дмитрий. Как же я ему завидую. Он и стреляет хорошо. А я-то вовсе не умею.