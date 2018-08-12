Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ» пройдёт в Москве

Москва, , 16:45 — REGNUM С 16 по 26 августа на территории Главной выставки пройдёт V Московский международный фестиваль ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства «Сады и люди на ВДНХ». В Северном сквере будет разбито более 30 оригинальных выставочных садов.

Насколько эти ландшафтные произведения будут отвечать главной теме фестиваля — «Игра в саду» — будет судить международное жюри во главе со знаменитым британским садовым дизайнером Энди Стедженом. Оно определит лучших дизайнеров в номинациях «Большой сад», «Малый сад», «Ландшафтный арт-объект» и «Сады начинающих». А вот любители красивых и индивидуальных садов могут насладиться удивительным подбором растений, использованием различных материалов, своеобразной парковой архитектурой.

Все это цветочное великолепие или хотя бы его можно воспроизвести на собственном участке, утверждают устроители. Они готовы в рамках фестиваля дать необходимые консультации, провести экскурсии по выставке. Кроме того, ежедневно будет работать «Зеленый лекторий», где приглашенные звезды ландшафтного искусства поделятся опытом по проектированию и строительству садов. Вечером объединенный сад будет особенно хорош — в воздухе разольются тонкие ароматы, а растения будут эффектно подсвечены.