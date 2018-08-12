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Скончался нобелевский лауреат писатель Видиадхар Найпол

Культура

Он написал свыше 30 книг включая «В подвешенном состоянии», за которую он был награжден Букеровской премией

Лондон, 12 августа 2018, 15:23 — REGNUM  Англоязычный писатель индийского происхождения Видиадхар Сураджпрасад Найпол скончался на 86-м году жизни, сообщает Vulture.

Как заявила его супруга, покойный писатель был «гигантом во всем, чего достигал» и умер в окружении любящих его людей у себя дома в Лондоне.

Видиадхар Найпол написал свыше 30 книг включая «В подвешенном состоянии», за которую он был награжден Букеровской премией.

Кроме этой награды писатель стал в 1993-ем году первым лауреатом Литературной премии Дэвида Коэна, а в 2001-м был награжден Нобелевской премии, оба раза за вклад в мировую литературу.

Видиадхар Найпол родился 17 августа 1932 года на Тринидаде и Тобаго, когда архипелаг был ещё английской колонией. Будущий нобелевский лауреат был удостоен правительственной премии, которая позволяла ему учиться в любом университете стран Британского содружества. В итоге он выбрал Оксфорд и с 1954 года проживал в Лондоне.

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