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В Москве стартовал фестиваль «Времена и эпохи»

Культура

«Времена и эпохи» — фестиваль, который перенесёт в прошлое

В Москве стартовал фестиваль «Времена и эпохи»
Иллюстрация: Mos.ru
Фестиваль «Времена и эпохи»

Москва, 11 августа 2018, 19:11 — REGNUM  Восьмой фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» стартовал в Москве, сообщил 10 августа официальный сайт Мэра Москвы.

В этом году на фестиваль съехались участники из 21 страны мира. Для проведения мероприятия в столице задействовано 30 площадок, на которых реконструкторы воссоздадут различные эпохи, от каменного века до середины века XX.

Участники мероприятия воссоздадут в деталях повседневный уклад людей палеолита, дадут возможность взглянуть на Викторианскую эпоху и перенесут всех желающих в начало XVIII века. Всего будет воссоздано более 20 исторических эпох.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт финал международного конкурса исторических проектов. Будут названы девять победителей конкурса, которые получат на реализацию своих проектов по одному миллиону рублей. Сами проекты будут представлены зрителям на площади Революции.

Напомним, что в этом году фестиваль «Времена и эпохи» пройдёт уже в восьмой раз. В Москве фестиваль проходит с 2017 года. География участников фестиваля расширяется с каждым годом. Сейчас это самый масштабный городской фестиваль истории во всей Европе.

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Историческая реконструкция
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