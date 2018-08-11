В Ессентуках стартовал фестиваль барабанной музыки «Драмфест»

Ессентуки, Ставропольский край, , 18:42 — REGNUM Фестиваль барабанной музыки «Драмфест» стартовал в городе Ессентуки, сообщает 10 августа новостной портал Сайт Ставрополя 1777.ru.

В первый день фестиваля состоялся открытый мастер-класс ударника Федора Локшина. Кроме него, на открытии фестиваля выступили барабанщики Александр Рожков, Евгений Жуков.

Но основные события фестиваля состоятся 11 августа. В конкурсной программе фестиваля примут участие 20 музыкантов, которые будут состязаться в лучшем исполнении известнейших музыкальных произведений. Лучший исполнитель получит комплект тарелок Istanbul Agop Xist.

После конкурсной программы на Театральной площади города состоится гала-концерт с участием лучших драм-мастеров. Организаторы шоу обещают, что гала-концерт будет самым ритмичным, эмоциональным и запоминающимся музыкальным шоу за всю историю фестивалей ударной музыки в городе Ессентуки.

Стоит отметить, что фестиваль барабанной музыки «Драмфест» проходит в городе-курорте с 2015 года. Количество участников фестиваля при этом растёт из года в год. В этом году в фестиваль собрал участников из 17 регионов России. Благодаря фестивалю Ессентуки уже дали шуточное прозвище «столица барабанщиков».