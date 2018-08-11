Спектакль театра кукол из Кургана принял участие в двух фестивалях в Японии

Токио, , 15:25 — REGNUM Сразу в двух международных фестивалях в Японии принял участие театр кукол «Гулливер» из города Кургана, сообщает 11 августа портал Курган и курганцы.

Спектакль «Сияющая в ночи» был показан японским зрителям сначала на Международном фестивале театров кукол в г. Иида 9 августа, а затем, уже 11 августа, актеры сыграли спектакль дважды на 13-м международном фестивале театра и танца в Токио.

Курганский театр — единственный участник из России на японских фестивалях.

Артисты давно мечтали поехать в Японию с этим спектаклем, ведь «Сияющая в ночи» — спектакль, который создавался совместно с японскими коллегами. Поставил спектакль режиссёр Ёити Нисимура. Постановка выполнена без слов, с элементами традиционного японского театра «кабуки». Куклы также созданы японскими мастерами.

Стоит отметить, что премьера спектакля в городе Кургане состоялась в 2015 году. «Сияющая в ночи» была выдвинута в 2016 году на соискание театральной премии «Золотая маска» сразу в четырех номинациях: «Лучший спектакль в театре кукол», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа актера».