В музее-усадьбе Льва Толстого открылась Международная научная конференция

д. Ясная Поляна, Тульская область, , 13:46 — REGNUM XI Международная научная конференция «Лев Толстой и мировая литература» начала свою работу в Ясной Поляне, сообщает 11 августа сайт музея-усадьбы Л. Н. Толстого.

В конференции примут участие ученые-слависты из России, Белоруссии, Азербайджана, Нидерландов, Венгрии, Индии, США, Германии, Польши, Италии, Великобритании, и Канады. Всего заявлено более сорока участников.

Конференция, по сложившейся традиции, будет проходить на базе личной библиотеки Толстого, в которой содержатся книги на 39 языках мира. Темами заседаний конференции станет творчество великого русского писателя в контексте религии, философии, русской и мировой литературы.

Конференцию открыла

Ольга Владимировна Сливицкая (Санкт-Петербургский государственный университет культуры, Санкт-Петербург) докладом «Роман Толстого как «бесконечное в конечном»: целостность и фрагмент Всего».

Кроме того, в программе будет обсуждение романа «Война и мир», «Севастопольских рассказов», а также рассказов «Хозяин и работник» и «Бог правду видит, да не скоро скажет».

Конференция продолжится до 15 августа.

По итогам конференции буден издан сборник статей.

Стоит отметить, что первая Международная научная конференция «Лев Толстой и мировая литература» была проведена в Ясной Поляне в 1999 году.