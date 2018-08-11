Выставка работ Грабаря откроется во Всероссийском реставрационном центре

Москва, , 13:32 — REGNUM Выставку работ художника и историка искусства Игоря Эммануиловича Грабаря откроют во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре (ВХНРЦ), сообщает 11 августа официальный портал мэра и правительства Москвы.

В этом году ВХНРЦ имени И. Э. Грабаря отмечает свой столетний юбилей. В рамках празднования юбилея специалисты подготовили выставку, в экспозицию которой войдут более 70 экспонатов из 40 российских музеев, в разные годы прошедших реставрацию и атрибуцию в Центре Грабаря. «Век ради вечного» — под таким названием откроется выставка работ Грабаря, основоположника крупнейшего в России реставрационного центра. Экспонаты к выставке готовились много лет всеми мастерскими ВХНРЦ, а также трех его филиалов в Архангельске, Костроме и Вологде.

Многие из работ Грабаря будут экспонироваться впервые. Каждый экспонат будет сопровождаться подробным описанием процесса реставрации. Также во время работы выставки будут организованы мастер-классы по реставрации и экскурсии с посещением реставрационных мастерских.

Выставка пройдет в ВХНРЦ с 21 сентября по 30 ноября.

Кроме того, с 26 по 30 ноября в центре имени И. Э. Грабаря пройдет IX международная научная конференция «Грабаревские чтения». Цель конференции — обмен опытом в сфере реставрации, консервации и исследования памятников культуры и искусства. В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области искусствоведения и сохранения культурного наследия.

Стоит отметить, что Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря был основан по инициативе художника исследователя искусства Игоря Эммануиловича Грабаря в июне 1918 года. За столетнюю историю центра его сотрудниками для отечественной и мировой культуры были сохранены тысячи памятников изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Среди них фрески Новгородских и Владимирских храмов, соборов Московского Кремля, живопись из собрания Дрезденской галереи.