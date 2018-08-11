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Новый министр культуры Татарии назвала три вектора развития ведомства

Культура

В Татарии будут продвигать национальную культуру за пределы региона

Новый министр культуры Татарии назвала три вектора развития ведомства
Иллюстрация: Prav.tatarstan.ru
Ирада Аюпова

Казань, 11 августа 2018, 12:10 — REGNUM  Три основных вектора развития министерства культуры озвучила новый глава ведомства в Татарии Ирада Аюпова сегодня, 11 августа, сообщает ИА Татар-информ.

По словам Аюповой, в качестве приоритетов для развития ведомства ею выбраны: построение культурной среды, максимальную интеграцию национальной культуры Татарии в мировое культурное пространство и взращивание молодых специалистов в сфере культуры, которые будут заниматься продвижением культуры за пределы Татарии. Министр считает это направление очень важным, так как, по её словам, «культура — это очень эффективный инструмент имиджевой политики государства».

Кроме того, Аюпова наметила и три основных вектора для работы менеджмента в сфере культуры: стратегический, тактический, коммуникационный. Особое внимание, как сообщила министр культуры Татарии, будет уделено коммуникационному менеджменту. По мнению Аюповой, так как культура не может существовать вне сообщества, то по всем важным вопросам, возникающим в сфере культуры решение будет приниматься сообща, совместно с экспертами.

Напомним, что Ирада Аюпова занимает пост министра культуры Татарии с 3 апреля 2018 года. По ее инициативе государство стало поддерживать молодежные негосударственные проекты, такие как фонд «Живой город».

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Культурная политика в России
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