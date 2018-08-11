Фестиваль ландшафтного искусства стартовал в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM Первый Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера» открылся в Екатеринбурге 11 августа, сообщается на сайте мероприятия.

Фестиваль открылся в одном из сквером Екатеринбурга. Здесь были разбиты 15 миниатюрных парков, которые объединила общая тема главного конкурса фестиваля «Музыка сада».

Посетители фестиваля увидят сады, созданные лучшими специалистами по дизайну ландшафта. Здесь будут рады как профессионалам в деле искусства ландшафтного дизайна, так и любителям. Гости мероприятия смогут посетить мастер-классы по дизайну, спросить совета у профессионалов из России, Польши и Финляндии на различных семинарах и лекториях, а также приобщить детей к работе по озеленения сада.

Напомним, что подобный фестиваль проводится на Урале впервые. Мероприятие продлится с 11 по 20 августа. Мероприятие обещает стать одним из ярких событий этого лета в Екатеринбурге.