Московский офицерский бал — главная тема фестиваля «Спасская башня»

Москва, , 11:30 — REGNUM Темой XI московского музыкального фестиваля военных оркестров «Спасская башня» станет в этом году Московский офицерский бал, сообщили 10 августа в пресс-службе фестиваля.

«Выбор темы неслучаен — опрос зрителей в социальных сетях показал, что гости Фестиваля больше всего хотят слышать в исполнении военных оркестров старинные марши и вальсы. А офицерский бал, как никакое иное действо, наполнен изяществом манер, прекрасными мелодиями духовой музыки, красотой и благородством танцующих пар», — говорится в сообщении.

Организаторы фестиваля отмечают, что Московский офицерский бал будет открыт на Красной площади. Здесь зрители увидят офицеров в парадных мундирах, дам в вечерних туалетах и, конечно же, здесь будет звучать лучшая музыка в исполнении военных оркестров. Все это, по мнению организаторов фестиваля, создаст неповторимую атмосферу праздника.

Напомним, что московский музыкальный фестиваль военных оркестров будет проходить в этом году в Москве с 24 августа по 2 сентября на Красной площади. В рамках подготовки к фестивалю на разных площадках Москвы, в парках и скверах выступали военные оркестры. Они исполняли как классическую музыку, так и популярные мелодии советских времен, а также музыку из кинофильмов.