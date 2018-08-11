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В Музее Востока в Москве открылась выставка японского фотохудожника

Культура

Больше 40 лет Хироси Мидзобутили запечатлевал в своих фотоработах институт гейш

В Музее Востока в Москве открылась выставка японского фотохудожника
Василий Верещагин. Прогулка в лодке. 1903-1904

Москва, 11 августа 2018, 10:16 — REGNUM  В Государственном музее искусств Востока в Москве открылась выставка «Японская литература глазами японских фотографов. Хироси Мидзобути и его ученики». Эта выставка завершает совместный проект Государственного музея Востока и Мицубиси Электрик «Лето Японии в Музее Востока».

Как отмечают организаторы, эта экспозиция многогранна. Один из самых интересных разделов посвящен истории и традициям института гейш. Фотохудожник Хироси Мидзобути один из немногих, кто получил возможность запечатлеть это уникальное явление японской культуры.

На выставке также можно увидеть пейзажные работы мастера и его учеников: Золотой и Серебряные павильоны, представляющие собой непревзойденный образец садовой архитектуры, Плавучий мост сновидений, святилище Хэйан-дзингу и другие. Еще одно направление творчества Хироси Мидзобути — фотографии литературных достопримечательностей Киото.

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Культурная хроника
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