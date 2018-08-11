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Фестиваль рэпа «Маятник Фуко» пройдет в Музее стрит-арта в Петербурге

Культура

Десятки известных исполнителей 2 дня будут радовать любителей рэпа

Фестиваль рэпа «Маятник Фуко» пройдет в Музее стрит-арта в Петербурге
Austin Neill
«Качает»

Санкт-Петербург, 11 августа 2018, 10:15 — REGNUM  25 и 26 августа на территории Музея стрит-арта в Санкт-Петербурге пройдёт второй фестиваль рэпа «Маятник Фуко». «Качать» публику в течение двух дней будут T-Fest, Монеточка, Хаски, Mozee Montana, Mnogoznaal, Big Russian Boss, Пошлая Молли, 25/17, Гарри Топор, Зомб и другие.

Как отмечает в своем релизе организатор праздника «Radio Record», «Они пришли, чтобы изменить представление людей о современной музыке и культуре. Никаких авторитетов и компромиссов. Нравятся они вам или нет, они не будут подстраиваться под чьи-то вкусы. Это философы нового времени. Это новая школа».

Чтобы убедиться в этом, надо просто прийти на концерт, говорят организаторы.

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Культурная хроника
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