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На Кузбассе появится этнографический комплекс «Русские Притомья»

Культура

Будут построены точные копии Верхотомского острога и сибирской деревни конца XIX века

На Кузбассе появится этнографический комплекс «Русские Притомья»
Василий Поленов. Русская деревня. 1889

Кемерово, 11 августа 2018, 10:15 — REGNUM  Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская писаница» в Кемеровской области объявил о начале работ по созданию на его территории архитектурно-этнографического комплекса «Русские Притомья». Об этом сообщает информационное агентство «Сибновости». Проект будет состоять из трех частей — копии Верхонетомского острога, построенного в 1665 году недалеко от Кемерово, сибирской деревни конца XIX века, и крепостной стены сибирского города — здесь разместятся гостиница, кафе, конференц-зал.

Сроки завершения всех работ — 2022 год. Строительство оценивается в 210 млн рублей.

«Томская писаница» — историко-культурный и природный музей-заповедник в Яшкинском районе Кемеровской области. Создан в феврале 1988 года на базе скал в нижнем Притомье, где сохранилось 280 наскальных рисунков IV—I тысячелетий до н. э.

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Культурная хроника
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