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Первый фильм на эрзянском языке получил прокатное удостоверение Минкульта

Культура

Фильм «Азор» рассказывает о нашествии монголов в Поволжье

Первый фильм на эрзянском языке получил прокатное удостоверение Минкульта
Derks24
Кинотеатр

Саранск, 11 августа 2018, 10:12 — REGNUM  Художественный фильм «Азор» («Хозяин») на эрзянском языке официально получил прокатное удостоверение Министерства культуры РФ. Премьера должна состояться в сентябре, — сообщает информационный портал «Мордовмедиа».

По словам сценариста и продюсера фильма Александра Учеваткина, на создание фильма ушло три года. В картине снимались около 30 человек, и только один профессиональный актёр — Павел Михайлов.

Первый показ состоялся в октябре 2017 года на языке эрзя. После этого авторы подготовили русскоязычную версию.

Фильм рассказывает о событиях 13 века, когда на территорию Поволжья вторглась монгольская орда. Чужеземцы сожгли эрзянскую деревню главного героя фильма — Азора. Потеряв близких, он в одиночку отправляется на войну.

Эрзя — этническая группа мордвы. Места компактного проживания — бассейн рек Мокша и Сура, а также Волги и Белой. Один из самых известных представителей — скульптор Степан Эрзя.

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Культурная хроника
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