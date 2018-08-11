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«Античный мир и современный скульптор» в музее «Дом Бурганова» в Москве

Культура

Как трансформируются идеалы античности в современном искусстве

«Античный мир и современный скульптор» в музее «Дом Бурганова» в Москве
Василий Поленов. Призраки Эллады. 1905

Москва, 11 августа 2018, 10:09 — REGNUM  15 августа в московском государственном музее «Дом Бурганова» открывается выставка «Античный мир и современный скульптор». В экспозиции будут представлены графические и скульптурные произведения известного российского ваятеля Александра Бурганова, посвященные метаморфозам античных образов, композиции с изображениями героев эпоса, фантастические пейзажи с элементами греческой архитектуры.

Античный мир и его культурное наследие является не только обязательной школой для всех начинающих художников, это поистине не иссякающий источник творческих идей и художественных образов. Вечный диалог с античностью и сегодня позволяет по-новому взглянуть на окружающую действительность, попробовать трансформировать ее через призму идеалов античности.

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Культурная хроника
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