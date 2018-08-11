«Наша помидора – одно мясо»: фестиваль «Сызранский помидор» под Самарой

Сызрань, Самарская область, , 09:55 — REGNUM 18 августа в Сызрани Самарской области пройдет легендарный фестиваль «Сызранский помидор». Устроители праздника — городская администрация — глубоко уверены, что слава о поволжском томате выходит далеко за пределы региона и этот овощ по праву достоин чествования. Город, в самом деле, меняет в этот день свою «окраску». Улицы переименовываются — появляются Томатная площадь, Объедаловский проспект, аллея «Помидоры мои раскудрявые». Горожане принаряжаются во все ярко красное.

Фестиваль открывается карнавальным шествием жителей по центральному проспекту. Сопровождает колонну сводный оркестр Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья», благо этот смотр традиционно проходит в этот же день. Далее все труженики дачных участков и окрестных деревень принимают участие в престижных конкурсах: «Карнавальная винегреция» — на лучший овощной карнавальный костюм, «Помидорное царство» — на самый оригинальный арт-объект, «Ударим помидорами по аппетиту!» — конкурс-дегустация на лучшую закуску. Самый престижный — «Сызранский гигант» — на самый большой помидор летнего сезона.

Кстати, в Сызрани слово «помидор» женского рода — «помидора». Любимая поговорка: «Наша помидора — одно мясо!».

И понятно, что центр притяжения для многочисленных туристов — гастрономические ряды. Здесь можно будет попробовать необыкновенные блюда из томатов. Варенье из помидоров кушанье уже довольно известное, а вот пирожные или крепкие наливки можно найти только здесь. Наибольший ажиотаж — ряды солений.

Сражений, подобных испанской «Томатине», в Сызрани не происходит. Этот овощ здесь слишком увесистый и плотный…