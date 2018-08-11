Солнце, кино и зонтики: в Выборге в 26-й раз открылось «Окно в Европу»

Выборг, Ленинградская область, , 02:42 — REGNUM В пятницу 10 августа открылся XXVI фестиваль отечественного кино «Окно в Европу». Он традиционно проводится в городе Выборге, которому, как приграничному городу, отлично подходит роль такого «окна», даже в большей степени, чем прославленному когда-то Пушкиным Петербургу.

В этом году фестиваль проходит как бы под знаком памяти сценариста, режиссера, писателя Геннадия Шпаликова. Знаменитая сцена с промокшей под дождем девушкой, велосипедом и зонтиком из фильма «Я шагаю по Москве» не только стала главным мотивом баннера и афиши фестиваля, но получила еще одно остроумное отображение — при аккредитации участникам и гостям фестиваля дарили сувенирные зонтики-трости.

На фестивале в этом году традиционно соревнуются фильмы четырех категорий — игровые, неигровые, фильмы созданные в сотрудничестве с зарубежными кинематографистами и анимационные ленты. Есть и небольшое новшество — в этом году у зрителей впервые появилась возможность проголосовать за понравившийся фильм при помощи мобильного приложения (конкурс «Выборгский счет»). Здесь есть одна тонкость — голосовать можно только в кинотеатре и только в течение 20 минут после финальных титров.

Программа фестиваля настолько насыщенна, что показы стартовали еще до официального открытия. Гости смогли увидеть два фильма из конкурсной программы неигрового кино — «Тысячи лиц» Анастасии Штандке и «Раскаленный хаос» Сергея Дебижева, а также фильм «Художник и война» Григория Амнуэля, снятый им совместно с латвийскими коллегами и участвующий в конкурсе «Окно в мир».

Всего в конкурсной программе фестиваля 14 игровых фильмов, 9 неигровых, 39 короткометражных мультфильмов и 9 фильмов совместного производства. Три игровых фильма участвуют только в зрительском голосовании «Выборгский счет». Также гости смогут увидеть 5 премьерных внеконкурсных показов, познакомиться с новинками кино для детей и юношества, с фильмами об искусстве, посетить мастер-классы, выставки, лекции, открытое заседание жюри, послушать выступления музыкальных коллективов.

По сложившейся традиции, собравшиеся вечером в пятницу возле гостиницы «Дружба» участники и гости фестиваля, а также любители кино, которые пришли поддержать звезд, смогли насладиться красочным эксцентрическим танцем нарядных девушек на ходулях, выступлением клоунов-мимов и послушать зажигательные мелодии в исполнении духового оркестра и группы барабанщиков-виртуозов. После этого огромная толпа, к которой присоединились кинематографисты, двинулась шествием от гостиницы к кинотеатру «Выборг Палас», где состоялось торжественное открытие фестиваля.

На церемонии было оглашено приветственное письмо председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

«Уже многие годы ваш фестиваль — по-настоящему ожидаемое событие в мире киноискусства. Он славится своими традициями, богатой палитрой представляемых работ, гостеприимной атмосферой, собирает лучших профессионалов и уверенно завоевывает сердца зрителей в разных странах. Здесь всегда показывают качественное кино, которое отвечает наиболее взыскательному вкусу», — отмечалось в письме.

На церемонии с теплыми словами выступил глава муниципального образования Выборгский район Дмитрий Никулин, который и объявил XXVI кинофестиваль в Выборге открытым.

По красной дорожке на ступени кинотеатра «Выборг Палас» поднялись президент фестиваля Армен Медведев, генеральный продюсер Геворг Нерсисян, председатель жюри конкурса игрового кино режиссер, сценарист и продюсер Сергей Снежкин, председатель жюри конкурса «Окно в мир» режиссер, сценарист, продюсер Арутюн Хачатрян, председатель жюри анимационного кино режиссер, сценарист, продюсер Гарри Бардин, председатель жюри конкурса неигрового кино режиссер, сценарист Евгений Григорьев, кинокритики, продюсеры, киноведы, генеральный директор кинокомпании «Ленфильм» Эдуард Пичугин, актеры Андрей Мерзликин, Юрий Кузнецов, Данил Стеклов, Александр Робак, актрисы Юлия Ауг и Ольга Тумайкина, режиссер Александр Велединский, писатель Виктор Ерофеев и многие другие.

В зрительном зале кинотеатра, после того как зрители увидели кадры из всех конкурсных лент, президент фестиваля Армен Медведев тепло и с юмором представил публике всех членов жюри, музыканты группы «Салют» исполнили песни на стихи Геннадия Шпаликова, а с экрана прозвучало поздравление с орбиты от космонавтов Олега Артемьеваи Сергея Прокопьева, зрители увидели внеконкурсную анимационную ленту Гарри Бардина «Болеро17» (по признанию режиссера, она 25-я в его творческой биографии) и фильм Александра Велединского «В кейптаунском порту» из программы конкурса «Игровое кино. Осенние премьеры». А впереди — еще шесть увлекательных дней фестиваля, наполненных встречами с подлинным киноискусством.

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