«Бабу с ведрами» спасут специалисты ГМИИ им. Пушкина

Москва, , 20:20 — REGNUM Реставрацией картины русского авангардиста Александра Шевченко «Баба с ведрами» займутся специалисты Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина, пишет 10 августа газета The Art Newspaper Russia со ссылкой на заместителя заведующего отделом реставрации ГМИИ Надежду Кошкину.

«Там есть утраты красочного слоя, но непонятно, как поведет себя холст», — сказала специалист.

Кошкина отметила, что музейные работники Узбекистана обратились в Россию с просьбой о помощи в конце июля. Российские специалисты дали необходимые указания об условиях сохранения картины до прибытия реставраторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 15 на 16 июля в городе Нукусе в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого произошло самопроизвольное включение системы пожаротушения, которая залила водой картину Шевченко «Баба с ведрами».

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