В Москве на 100-м году жизни скончался скульптор Николай Никогосян

Москва, , 19:29 — REGNUM В Москве в возрасте 99 лет скончался народный художник СССР Николай Никогосян. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Российской академии художеств.

Никогосян родился 2 декабря 1918 года в армянском селе Шаграр (ныне Налбандян).

В 1937—1940 гг. Никогосян обучался в художественной школе при Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина в Ленинграде. В 1944—1947 гг. он обучался в Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова, на факультете скульптуры (мастерская профессора Матвеева). С 1942 года — член Союза художников СССР.

Работы Никогосяна хранятся в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея.

Никогосян был народным художником СССР, лауреатом Государственной премии СССР, академиком Российской академии художеств.

Информация о времени и месте похорон Никогосяна станет известна позднее.