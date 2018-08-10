Власти Кузбасса хотят превратить регион в культурный центр Сибири

Кемерово, , 15:37 — REGNUM Кузбасс станет культурным центром Сибири, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв.

На своей странице в Facebook Цивилёв напомнил о визите зампреда правительства Ольги Голодец в регион и о ключевой теме разговора — обсуждении Сибирского кластера искусств.

«Что значит этот проект для Кемеровской области? Напомню слова вице-премьера: «В соответствии с посланием президента в каждом федеральном округе будут созданы культурные центры, которые станут локомотивом развития новой культурной среды страны». Именно Кузбасс станет культурным центром Сибири. Филиал Мариинского театра, новый концертный зал, музейный комплекс, новые хореографическое, художественное и музыкальное училища. Все это федеральные проекты. Целый комплекс запланирован в Новокузнецке, силами области мы восстановим дома и дворцы культуры», — написал Сергей Цивилёв.

https://www.facebook.com/tsivilev42/posts/226158941416918

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа с визитом в Кемеровской области побывала заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Она посетила Новокузнецкий драматический театр (6 ноября ему исполнится 85 лет) и музей-заповедник «Кузнецкая крепость». Кемеровские власти, в свою очередь, презентовали проект подразделения Сибирского кластера искусств «КоммунАрт». Предполагается, что он объединит драматический театр, площадь искусств, образовательный комплекс на базе планетария, парк Гагарина и Арт-студию Новокузнецкого колледжа искусств.

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